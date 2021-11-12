РИАМО - 12 ноя. В рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления «Сколково» управленцы из Люберец представили проект по созданию центра инновационного развития по итогам прохождения образовательной программы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Главный девиз нового проекта: «Люберцы – город, где хочется жить и работать нашим детям». Люберецкая команда основную ставку при реализации проекта сделала на интеграцию существующих научных предприятий и образовательных учреждений, создание возможности «жить – работать – отдыхать» в одном округе, запускать стартапы и начинать новые бизнес-проекты.

Направления развития

Пресс-служба администрации Люберецкого района

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, для достижения поставленной цели были определены 3 основных направления развития округа - экономика, транспорт и повышение качества жизни. По мнению Ружицкого, в экономической составляющей определены планы развития 13 ключевых предприятий муниципалитета. В частности, создание техно- и индустриального парков, новых офисных пространств, запуск производства инновационной ткани, расширение производства весоизмерительного оборудования, создание центра инновационной металлообработки.

«Такой подход позволит нам стабилизировать маятниковую миграцию и создать от 20 до 50 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест, увеличив к 2039 году почти в 7 раз отгрузку и налоговые доходы на 77,7 млрд рублей», - сказал Ружицкий.

Транспортная инфраструктура

Еще одно ключевое направление развития округа - это развитие транспортной инфраструктуры.

«Сегодня Люберцы — юго-восточные ворота Москвы. Поэтому базовая сфера, сдерживающая развитие округа, - это перегруженность дорог! Для устранения существующих ограничений запланированы и реализуются масштабные проекты по реконструкции федеральной автодороги М-5 «Урал», Октябрьского проспекта с расширением с 4 до 6 полос, внедрение бессветофорного движения и развитием общественного транспорта», - пояснил Ружицкий.

По его словам, среди горожан растет спрос на железнодорожный транспорт. Для увеличения пропускной способности постоянно растущего пассажиропотока в округе запланирована реконструкция станции Люберцы-1.

«Реконструированный ТПУ объединит пригородный электротранспорт, лекорельсовый транспорт, МЦД-3», - подчеркнул Ружицкий.

Он также добавил, что развитие транспортной инфраструктуры округа приведет к росту пользующихся общественным транспортом до 3 млн человек в месяц.

Качество жизни

Говоря о повышении качества жизни, Ружицкий отметил, что сегодняшний житель округа ничем не отличается от москвича, который хочет отдыхать и получать качественные сервисы столичного уровня.

«Поэтому наша задача сделать так, чтобы горожанин имел возможность работать на удаленке и отдыхать в общественных пространствах округа. Для этого мы планируем создать 9 новых общественных пространств в шаговой доступности для всех микрорайонов города. В среднесрочной перспективе в каждом дворе появятся детские и спортивные площадки. Все мероприятия включены в муниципальную программу городского округа, приоритет устанавливают сами жители», - сказал Ружицкий.

Образовательную программу развития для городских управленцев ВЭБ.РФ запустил в июле 2020 года. Основная цель – передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Программа ВЭБ.РФ запущена совместно с бизнес-школой «Сколково» и другими партнерами. В общей сложности обучение прошли 500 управленцев из 100 крупнейших городов России.

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