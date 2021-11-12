РИАМО - 12 ноя. В рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления «Сколково» управленцы из Люберец представили проект по созданию центра инновационного развития по итогам прохождения образовательной программы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.
Главный девиз нового проекта: «Люберцы – город, где хочется жить и работать нашим детям». Люберецкая команда основную ставку при реализации проекта сделала на интеграцию существующих научных предприятий и образовательных учреждений, создание возможности «жить – работать – отдыхать» в одном округе, запускать стартапы и начинать новые бизнес-проекты.
Направления развития
По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, для достижения поставленной цели были определены 3 основных направления развития округа - экономика, транспорт и повышение качества жизни. По мнению Ружицкого, в экономической составляющей определены планы развития 13 ключевых предприятий муниципалитета. В частности, создание техно- и индустриального парков, новых офисных пространств, запуск производства инновационной ткани, расширение производства весоизмерительного оборудования, создание центра инновационной металлообработки.
Транспортная инфраструктура
Еще одно ключевое направление развития округа - это развитие транспортной инфраструктуры.
По его словам, среди горожан растет спрос на железнодорожный транспорт. Для увеличения пропускной способности постоянно растущего пассажиропотока в округе запланирована реконструкция станции Люберцы-1.
«Реконструированный ТПУ объединит пригородный электротранспорт, лекорельсовый транспорт, МЦД-3», - подчеркнул Ружицкий.
Он также добавил, что развитие транспортной инфраструктуры округа приведет к росту пользующихся общественным транспортом до 3 млн человек в месяц.
Качество жизни
Говоря о повышении качества жизни, Ружицкий отметил, что сегодняшний житель округа ничем не отличается от москвича, который хочет отдыхать и получать качественные сервисы столичного уровня.
Образовательную программу развития для городских управленцев ВЭБ.РФ запустил в июле 2020 года. Основная цель – передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Программа ВЭБ.РФ запущена совместно с бизнес-школой «Сколково» и другими партнерами. В общей сложности обучение прошли 500 управленцев из 100 крупнейших городов России.
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