РИАМО - 12 ноя. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают про инициативу, направленную на внедрение QR-кодов на федеральном уровне, передает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти ведут подготовку законопроектов о внедрении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. У представителя Кремля на брифинге уточнили, известно ли про такой проект и его перспективы.

«Да, нам известно об инициативе. Действительно, там есть определенные наработки. Предстоит серьезная работа по этому законопроекту в парламенте с привлечением экспертов», – отметил Песков.

Он уточнил, что практика внедрения QR-кодов обширна, также она признана необходимой многими странами мира. Песков напомнил, что аналогичная практика используется во всех странах Европы, в Северной Америке и Китае.

По его словам, в других странах мира QR-коды как метод борьбы с пандемией Covid-19 оправдывают себя.

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