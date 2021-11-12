РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В нынешнем году 3 врача из Балашихи получили сертификаты на соципотеку по государственной программе «Жилище», в Балашихинской областной больнице уже есть 5 претендентов на получение соципотеки в 2022 году, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Жилище» позволяет привлекать новые кадры и удержать уже работающих специалистов. Сертификат на получение жилья необходимо реализовать за 3 месяца с момента получения документа. После заключенного соглашения медработник должен отработать в одном лечебном учреждении не менее 10 лет – это главное условие участия в льготной программе.

Взамен на основное требование обладатели соципотеки получают большую поддержку от региона, существенно облегчая квартирный вопрос. Так, половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса оплачивает Подмосковье. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель субсидии платит только проценты по кредиту.

Всего в 2021 году в Московской области планируется выдать 361 свидетельство: 160 врачам, 110 педагогам, 85 молодым ученым и уникальным специалистам, 6 тренерам.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За это время порядка 2000 специалистов получили субсидии на приобретение жилья, 1 162 из них врачи.