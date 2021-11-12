РИАМО - 12 ноя. ЦППК упростила процесс получения справки о стоимости проезда в пригородных поездах для жителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пассажирам больше не надо ехать до головного вокзала, чтобы получить такую справку. Теперь они могут выбрать ближайшую станцию, в которой им было бы удобнее воспользоваться этой услугой. Дополнительные документы для получения справок не нужны, правила их оформления не изменились.

Справка о стоимости проезда в пригородных поездах обычно необходима для компенсации расходов на проезд во время рабочих поездок. Сейчас получить этот документ можно на 170 подмосковных станциях.

Со списком станций можно ознакомиться на сайте ЦППК по ссылке.

Также на 50 станциях можно оформить справку о проходах через турникеты – это 88 км, Александров, Виноградово, Жаворонки, Ипподром, Люберцы-1, Тарусская, Серп и Молот и другие.