РИАМО - 12 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пройдет процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции после рекомендации врачей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он отметил, что после основной вакцинации у президента сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу.
Путин неоднократно подчеркивал то, что вакцинация – самый эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Гражданам России на выбор доступны несколько отечественных вакцин от Covid-19, в их числе «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак».
Ранее стало известно, что правительство России проводит подготовку законов, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды, подтверждающие факт их вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, для посещения ресторанов, магазинов и передвижения на транспорте. Эта мера направлена на стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
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