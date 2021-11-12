РИАМО - 12 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пройдет процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции после рекомендации врачей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье — это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о здоровье главы государства.

Он отметил, что после основной вакцинации у президента сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу.

Путин неоднократно подчеркивал то, что вакцинация – самый эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Гражданам России на выбор доступны несколько отечественных вакцин от Covid-19, в их числе «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Ранее стало известно, что правительство России проводит подготовку законов, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды, подтверждающие факт их вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание, для посещения ресторанов, магазинов и передвижения на транспорте. Эта мера направлена на стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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