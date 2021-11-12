РИАМО - 12 ноя. Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме в условиях первого в этом сезоне мощного снегопада, накрывшего столичный регион в пятницу, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

«В компании приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения. При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения — в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, техническая служба перевозчика усилила контроль за состоянием подвижного состава. Диспетчеры филиалов «Мострансавто» организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Из-за снегопада дорожные и коммунальные службы в Подмосковье перевели на усиленный режим работы. Водителей и пешеходов призвали к особой аккуратности на улице.