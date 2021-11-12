РИАМО - 12 ноя. Пользователям мессенджера Telegram теперь доступен бот, рассказывающий о происходящем в подмосковной Балашихе.

Бот запущен городским порталом «РИАМО в Балашихе». Чтобы оперативно узнавать о событиях в муниципалитете, нужно подписаться на бота по ссылке: https://t.me/tg_balaschiha_news.

Читатели могут быть уверены в правдивости информации, опубликованной в Telegram-боте, поскольку она основана на материалах авторитетного портала «РИАМО в Балашихе». Чтобы ознакомиться с полной версией публикации, подписчики бота могут кликнуть на соответствующую ссылку, которой снабжен каждый пост.

Современный городской портал для жителей Балашихи был запущен Региональным информационным агентством Московской области (РИАМО) в октябре 2016 года. Он доступен по ссылкам: riamobalashiha.ru и риамобалашиха.рф.

На одном ресурсе читатели могут найти всю необходимую информацию для жизни в Балашихе - от официальных новостей до расписания электричек. На сайте публикуется множество полезных сведений и развлекательных материалов. Кроме того, читатели могут узнавать о главных событиях всего Подмосковья.

Ранее горпорталы РИАМО запустили Telegram-боты с новостями Подольска (https://t.me/tg_podolsk_news) и Красногорска (https://t.me/tg_krasnogorsk_news).