РИАМО - 12 ноя. Работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода, который находится на западе Москвы, завершены на треть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На западе Москвы продолжается реконструкция Старо-Рублевского путепровода и прилегающей улично-дорожной сети. Всего проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью 2 км, в том числе 4 путепроводов, на сегодняшний день работы завершены на треть», – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день проводятся работы по строительству опор и подпорных стен направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта. Еще возводят опоры путепровода тоннельного типа, который расположен на пересечении с улицей Герасима Курина.

«Также завершены работы по устройству 3 опор Старо-Рублевского путепровода, продолжаются работы по устройству 4 опор и подпорной стенки», – сказал заммэра.

Благодаря реализации данного проекта будет улучшена транспортная доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина. А еще освободится территория для прохождения основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта.

Ранее Бочкарев заявлял, что в 2022-2024 годах на территории мегаполиса планируется создать свыше 285 км дорог, включая 89 крупных транспортных сооружений, а еще более 50 внеуличных пешеходных переходов.