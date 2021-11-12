РИАМО - 12 ноя. Учащиеся всех школ Подмосковья примут участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», которая стартовала в начале ноября и продлится до 19 числа текущего месяца, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада направлена на проверку знаний школьников об основах безопасного поведения на дорогах. В мероприятии участвуют ученики 1-9 классов. Чтобы принять участие в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе «Учи.ру».

По словам начальника отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области подполковника полиции Марии Соленовой, мероприятие проводится в рамках информационной кампании нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Онлайн-олимпиада представляет собой серию интерактивных обучающих и тестовых заданий, выполненных в понятном и интересном для школьников формате. В первую очередь, интерактивное тестирование проверяет уровень знаний ПДД у учеников младших и средних классов», – рассказала Соленова.