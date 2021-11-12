РИАМО - 12 ноя. Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Место и дата прощания будут объявлены позже.

Коклюшкин – известный советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, колумнист и телеведущий.

Виктор Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. За свою жизнь сменил множество профессий. Литературную деятельность начал в 1969 году. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Он является автором серии монологов «Але, Люся», «Мы с Петькой», популярных монологов «Автоответчик», «Гербалайф», «Конкурс красоты» и множества других.

Кроме того, Коклюшкин написал много пьес, сценариев и различных программ. Также он участвовал в юмористических передачах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и других. Он является лауреатом ряда литературных премий, включая премию «Золотой теленок» «Литературной газеты».