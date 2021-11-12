РИАМО - 12 ноя. В Московской области с 22 часов 12 ноября до 13 часов 13 ноября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы , сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сильная гололедица прогнозируется на дорогах региона местами.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Тот же уровень из-за ветра объявлен в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Брянской областях Центрального федерального округа.

В ночь на 13 ноября в Московском регионе будет облачная погода, пройдут небольшие осадки. По Подмосковью местами прогнозируется гололедица. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. Температура ожидается плюс 1-3 градуса.

Аналогичная погода сохраниться и на день 13 ноября. Температура повысится до плюс 3-5 градусов.