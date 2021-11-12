РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили еще 182 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 29 234 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили еще 2 726 случаев заболевания.

Всего на данный момент в регионе выявлено 553 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 403 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 483 233 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.