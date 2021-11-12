РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Почти 90% жителей городского округа Балашиха уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения, более 20% из них сделали это при помощи портала Госуслуг, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

До окончания Всероссийской переписи населения 2021 года остается всего 2 дня. Тот, кто еще не прошел перепись, может сделать это в любой точке города и в любое время. Для этого нужно всего лишь быть зарегистрированным на портале, перейти на страницу «Перепись 2021» и заполнить переписной лист. Он включает 33 вопроса, которые касаются социально-демографических характеристик и описание жилищных условий. После завершения процедуры пользователь получит на электронную почту и мобильный телефон QR-код. Его следует предъявить переписчику, пришедшему на дом. Это нужно для того, чтобы сведения не дублировались.

При участии в переписи в электронной форме пользователь может сразу внести информацию о себе и обо всех членах семьи, проживающих с ним вместе.

Всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября на территории всех субъектов РФ и продлится по 14 ноября, проходит в истории нашей страны в 12-й раз, но впервые в ней можно принять участие из любой точки мира с помощью портала Госуслуг.

Перепись населения дает самые точные данные о составе населения страны, уровне образования, условиях проживания, используемых языках, этнических группах, домохозяйствах, семьях и многом другом. Собранные сведения поступают в Росстат.