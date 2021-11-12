РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Ремонт спортивного клуба «Ирида» в подмосковном Подольске должны завершить до конца декабря, в настоящее время завершают малярные работы, сообщил депутат Олег Паскарь.

Паскарь вместе с жителями и Стройнадзором осмотрел, как проходят работы по ремонту СК «Ирида».

«В настоящее время малярные работы подходят к концу, а работы по ремонту спортивного покрытия в игровом зале - в самом начале. Полы решено было сделать регулируемыми, чтобы можно было выставить их ровно, но сам материал еще в производстве. Для них используют архангельскую сосну, которая должна провести в специальной сушилке минимум 21 день. Тогда во время эксплуатации дерево не подведет. Под вопросом уличные работы», - написал Паскарь в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что срок выполнения ремонта затянулся из-за того, что подрядчики с опозданием вышли на объект, а 10-дневный локдаун только продлил срок работ.

«Но до конца года СК «Ирида» должен открыть свои двери для посетителей», - заключил Паскарь.