РИАМО - 12 ноя. В Сергиевом Посаде 47-летнему сотруднику ОВД предъявлено обвинение в покушении на убийство своей дочери, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 11 ноября в машине между мужчиной, который был в состоянии алкогольного опьянения, и его дочерью случился конфликт. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову девушки.

Пострадавшую доставили в местную больницу. Там ей провели операцию.

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП. В ходе данного мероприятия изъяли необходимые для следствия предметы, в том числе пистолет. Также специалисты допросили очевидца инцидента.

По данному делу планируется назначение ряда экспертиз. Еще следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Подмосковья, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования данного дела.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала, что в свою дочь стрелял сотрудник одного из подразделений ГИБДД. По факту инцидента было назначено проведение служебной проверки.