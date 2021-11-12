РИАМО - 12 ноя. Жителям микрорайона Ковровый городского округа Котельники показали проект будущего сквера «Патриот», который учитывает все предложения высказанные инициативными жителями на предыдущих встречах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общественные обсуждения концепции благоустройства сквера прошли в доме культуры «Надежда» микрорайона Ковровый. В связи с пандемией коронавируса и сезонным гриппом в зале было мало жителей. Управление благоустройства администрации приняло решение еще раз провести встречу с жителями для окончательного обсуждения данного вопроса.

Концепция предусматривает создание удобной внутренней сети пешеходных тропинок, велодорожки вдоль Дзержинского шоссе. Центральная часть сквера будет выделена под общественное пространство, являющееся «ядром», наделенным различными функциями: зоны отдыха, игровые площадки и интерактивные панели.

Все пешеходные маршруты будут оборудованы скамейками, урнами и фонарями. Противотанковая пушка Д-44 будет установлена на подиуме, также организуют декоративную подсветку, а памятный камень будет дополнять композиция из цветущих многолетников.

Планируется, что в 2022 году сквер станет местом притяжения горожан и гостей Котельников.