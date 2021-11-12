РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. 8 ноября в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи стартовала «Ярмарка фермерских продуктов», она продлится до 14 ноября включительно, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

«Для гостей предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, орехов, меда, мясной продукции, сыра, кондитерских изделий», - говорится в сообщении.

Ярмарка проходит по адресу: микрорайон Железнодорожный, ул. Советская, 25.