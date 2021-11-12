РИАМО - 12 ноя. Городской портал «РИАМО в Красногорске» запустил в мессенджере Telegram бота с новостями о жизни муниципалитета.

Чтобы подписаться на бота, нужно пройти по ссылке: https://t.me/tg_krasnogorsk_news.

Подписчики смогут узнавать о происходящем в Красногорске по материалам городского портала, которые выходят оперативно и основаны на достоверных источниках. По клику на фразу «Смотреть полностью» можно перейти на страницу публикации на https://krasnogorskriamo.ru/.

Современный городской портал «РИАМО в Красногорске» был запущен 17 февраля 2016 года. На сайтах https://krasnogorskriamo.ru/ и красногорскриамо.рф пользователи могут найти официальные новости Красногорска и всего Подмосковья, городскую афишу, информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.

Горпортал в Красногорске - проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) (riamo.ru).

Ранее горпортал «РИАМО в Подольске» запустил Telegram-бота с новостями о жизни городского округа. Подписаться на бота «Новости Подольска» можно по ссылке: https://t.me/tg_podolsk_news.