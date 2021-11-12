РИАМО - 12 ноя. В Московской области начался первый тур Подмосковной олимпиады школьников, он продлится с ноября по декабрь в дистанционном формате, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Стартовал первый тур Подмосковной олимпиады школьников – интеллектуального соревнования для учащихся 5-11 классов по 23 предметам», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что олимпиада проводится во второй раз, а в 2021 году поучаствовать в ней смогут школьники со всех регионов России.

Победители и призеры первого тура олимпиады смогут принять участие во втором этапе, который состоится с декабря по май.

Подмосковная олимпиада школьников — интеллектуальное соревнование для школьников по 23 общеобразовательным предметам. Впервые мероприятие стартовало в августе 2020 года. Победители и призеры олимпиады получают дипломы, а участники — сертификаты.