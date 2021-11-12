РИАМО - 12 ноя. Большие синицы и более мелкие лазоревки, а также снегири обитают в подмосковных лесах, но с наступлением холодов кочуют ближе к человеку, поэтому зимой их можно встретить в Москве повсеместно, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

Сегодня по инициативе Союза охраны птиц России отмечается Синичкин день. В это время, как заметили еще на Руси, в жилых поселениях появляются синицы, чтобы перезимовать вместе с человеком. Поэтому наступает пора развешивать кормушки для птиц.

«Синицы видны не только в холодное время года, просто в холодное время года они гораздо заметнее. Они прекрасно живут в Москве - и большие синицы, и обыкновенные лазоревки», - сказал Зубакин.

Он пояснил, что лазоревка похожа на известную всем большую синицу своей желтой грудкой, однако у нее не черная, а голубая «шапочка», также лазоревка меньше в размерах.

«Лазоревки тоже сейчас освоили город, и их вполне можно встретить в жилых кварталах, особенно зимой», - подчеркнул орнитолог.

По словам Зубакина, зимой в Москве действительно становится больше синиц, потому что в мегаполис перекочевывают птицы из подмосковных лесов. В городе всегда есть чем поживиться в кормушках и мусорных кучах.

«Большинство птиц в зимнее время концентрируются как раз в окрестностях и самих населенных пунктах. В частности, та же ситуация со снегирями: они гнездятся у нас в Московской области, но большинство видят их в зимнее время года, потому что они перекочевывают к человеку», - добавил орнитолог.

Он отметил, что в теплый период большие синицы и обыкновенные лазоревки могут обитать не только в лесах, но и в садах и парках.

«Первоначальный их биотоп, говоря научным языком - это лиственные и смешанные леса», - заключил Зубакин.