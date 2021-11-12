РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. В подмосковном Щелкове задержали местную жительницу по подозрению в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

С заявлением в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что неизвестный похитил ее мобильный телефон, который она потеряла около одного из домов на улице Комсомольская, сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 45-летняя местная жительница.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».