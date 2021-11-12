РИАМО - 12 ноя. Роспотребнадзор опечатал кальянную «Мята Lounge Каспийская» на юге Москвы за нарушение мер против коронавируса, сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления ведомства в ЮАО Алина Колеганова.
По ее словам, в помещении заведения были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства.
Также она добавила, что заведению могут запретить работу на срок до 90 суток по решению суда.
Всего с начала года в мегаполисе была приостановлена работа 135 кальянных за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.
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