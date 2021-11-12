РИАМО - 12 ноя. Роспотребнадзор опечатал кальянную «Мята Lounge Каспийская» на юге Москвы за нарушение мер против коронавируса, сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления ведомства в ЮАО Алина Колеганова.

По ее словам, в помещении заведения были выявлены множественные нарушения санитарного законодательства.

«В кальянной не проводятся уборка и дезинфекция помещений, нет запаса масок и дезсредств, мебель расставлена без учета соблюдения социальной дистанции, не проводится обеззараживание воздуха», - сказала Колеганова.

Также она добавила, что заведению могут запретить работу на срок до 90 суток по решению суда.

Всего с начала года в мегаполисе была приостановлена работа 135 кальянных за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>