РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 ноя. Холодную воду отключат 17 ноября в домах на нескольких улицах поселка Загорянский подмосковного Щелкова, воды не будет в связи с ревизией запорной арматуры в доме №42 на улице Орджоникидзе, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала.

Холодную воду отключат с 9:00 до 13:00 на улицах 26 Бакинских Комиссаров, №54; Орджоникидзе, №№34, 36, 38, 42, 46а, 46, 48, Розы Люксембург, №№6, 5с.1; Димитрова, №№43, 47, 57, 59А, 59, 61; Валентиновская, №№34, 36, 38, 38А. Также воду отключат в детском саду №21 «Загоряночка».

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.