РИАМО - 12 ноя. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения в отношении компании «ДМД-Строй» для включения в реестр недобросовестных поставщиков после того, как фирма нарушила условия контракта на выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Сведения предоставило муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации городского округа Серпухов».

В связи с нарушением условий учреждение расторгло контракт с компанией в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.