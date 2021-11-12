РИАМО - 12 ноя. Расписание пригородных поездов Горьковского, Курского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные с 13 по 14 ноября в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

14 ноября в течение суток на участке Железнодорожная – Кучино будут проводиться путевые работы по переключению 2 главного пути на новую ось для последующего строительства островной платформы для нового остановочного пункта Ольгино. Железнодорожники демонтируют старые пути и уложат новые, общая длина которых составит 680 метров.

Кроме того, на участке Реутово – Балашиха Горьковского направления проведут работы по модернизации объектов энергообеспечения.

На время проведения работ ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна выведут из расписания, а несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до станции Железнодорожная и в обратном направлении.

У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд электричек проследуют от Железнодорожной до Реутово без остановок.

Также в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 ноября на Курском направлении и МЦД-2 внесены корректировки в расписании пригородных поездов в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Люблино-Сортировочное.

МЖД рекомендует пассажирам ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».