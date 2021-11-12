РИАМО - 12 ноя. Приложение системы-112 Московской области регулярно обновляется, становится более удобным и позволяет оперативно получить помощь, если человек попал в сложную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба Службы спасения региона.

Сейчас через приложение можно вызвать помощь нажатием кнопки «112», еще можно сообщить о происшествии звонком, СМС-сообщением, уведомлением «Я здесь, мне нужна помощь» или кнопкой «Добавить происшествие».

Также в приложении можно отследить маршрут движения бригады скорой помощи, которая отправилась на вызов. Там же будет указано расчетное время прибытия медиков.

Одной из важнейших доступных функций приложения стала карта административных учреждений. На ней указаны ближайшие к местоположению пользователя больницы, детские поликлиники и стоматологические кабинеты, отделы и участковые пункты полиции, пожарные части и аварийно-спасательные участки службы «Мособлгаза», МФЦ и ЕДДС.

Родителям подростков и тем гражданам, у кого есть пожилые родственники или близкие с проблемами здоровья, особенно пригодится функция «Связанные контакты» – она позволяет в любой момент увидеть, где в данный момент находится человек. Если указать определенные зоны местоположения, где часто бывают родственники, например, школа, то приложение уведомит, когда ребенок входит на территорию учреждения или покидает ее.