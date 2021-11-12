РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В деревне Федурново Балашихи по просьбе жителей заасфальтировали 670 метров тротуара, ведущего к железнодорожной станции Черное и установили искусственные неровности на улице Авиарембаза, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Светланой Танановой и Вячеславом Крыловым Ефимов проверил качество работ, проведенных в рамках губернаторской программы «Безопасные и качественные дороги».

«Подрядная организация заменила порядка 670 метров покрытия и бортового камня, установила специальную плитку для слабовидящих горожан. Эта единственная центральная дорожка в этом районе, которая ведет от домов к железнодорожной станции Черное», - сказал Ефимов.

Депутаты также осмотрели нанесение разметки пешеходного перехода и установку искусственной неровности на улице Авиарембаза вблизи проходной Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (МАРЗ) и сельского дома культуры «Сокол».

По словам Танановой, летом на авиационно-ремонтном заводе был проведен круглый стол, в ходе которого сотрудники МАРЗа вышли с инициативой сделать переход на производство и к дому культуры безопасным – нарисовать «зебру».

«При поддержке администрации Балашихи данные работы были выполнены», - отметила Тананова.

Тарас Ефимов поблагодарил депутатов за внимание к просьбам горожан и содействие в их реализации.