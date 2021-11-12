РИАМО - 12 ноя. Оптимальной подкормкой синиц в холоднее время года будут несоленое сало, сливочное масло и особенно нежареные семечки подсолнечника, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

Сегодня по инициативе Союза охраны птиц России отмечается Синичкин день. В это время, как заметили еще на Руси, в жилых поселениях появляются синицы, чтобы перезимовать вместе с человеком. Поэтому наступает пора развешивать кормушки для птиц.

«Синички – птицы насекомоядные, поэтому зимой, помимо всяких семечек, они вполне употребляют несоленое сало. Тут важно, чтобы оно было именно несоленым. В принципе, они могут и сливочное масло тоже есть», - сказал Зубакин.

По его словам, самым лучшим кормом для птиц в зимнее время являются нежареные подсолнечные семечки.

«Подсолнечные семечки едят практически все наши зимующие птицы: мелкие воробьиные и синицы, все виды - и снегири, и зеленушки, и воробьи. Раньше подкармливали семенами конопли. Конопля была одним из лучших кормов для птиц для содержания в клетках. Но сейчас нежареные семечки – самый лучший корм для синиц и других наших зимующих мелких птиц», - заключил орнитолог.