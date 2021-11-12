РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Подольск занимает второе место в регионе по раскрытию преступлений с использованием системы «Безопасный регион», в округе подключено 3030 видеокамер на различных объектах, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В 2020 году по горячим следам раскрыли 312 преступлений при помощи записей с камер видеонаблюдения, а за 10 месяцев текущего года – 335.

Всего в округе к системе «Безопасный регион» подключены 3030 видеокамер на различных объектах. В первую очередь ими оснащают места массового пребывания людей: вокзалы, парки, площади и перекрестки, въезды в микрорайоны, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, торговые центры.

Всего оборудовали 23 серверных для возможности архивировать видеозаписи на срок до 30 суток.

Продолжается подключение к системе подъездов и входных групп многоквартирных домов. В настоящее время в 422 многоквартирных домах работает 1 381 видеокамера.

В 2022 году за счет средств муниципального бюджета по программе «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» установят и введут в эксплуатацию еще 680 камер видеонаблюдения. Места для них подобрали на основе поступающей информации от правоохранительных органов, а также по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

В Подольске раскрываемость преступлений на 2% выше, чем по области за 2020 г>>