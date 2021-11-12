РИАМО - 12 ноя. На внутренней стороне 41-го км МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей произошло возгорание грузового автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Пожарные частично локализовали возгорание.

Перекрыто движение автомобилей на 4 полосах трассы из 5, машины едут только по крайней левой полосе.

Движение в районе аварии значительно затруднено, водителям рекомендуют по возможности выбирать пути объезда.