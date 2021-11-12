РИАМО - 12 ноя. С начала года в городском округе Люберцы бесплатные земельные участки получили порядка 130 семей, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подведены итоги предоставления земельных участков многодетным семьям Подмосковья за октябрь.

«За прошедший месяц (октябрь - ред.) администрации городских округов региона выдали семьям с тремя и более детьми еще 235 участков в 28 городских округах Подмосковья. Общее количество семей, обеспеченных землей с начала года, увеличилось до 1726», - отметила Адигамова.

Она добавила, что по итогам 10 месяцев работы наибольшее количество семей с 3 и более детьми обеспечили администрации городских округов Люберцы – 128 семей, Серпухов – 126 семей, Богородский – 125 семей.

За 10 лет действия закона о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям Московской области участки получили 29 729 семей.