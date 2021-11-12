РИАМО - 12 ноя. Комиссия по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы поддержала предложение о регулярном проведении в городе Троицке новой Москвы фестиваля искусств «Троицкфест», передает корреспондент РИАМО.

«У нас есть возможность, основываясь на 30-летнем опыте, организовать фестиваль «Троицкфест». Это фестиваль искусств, в котором будут принимать участие мастера разных жанров искусства, это будет максимально приближено к жителям Троицка. Это будет та самая культура, которая будет доступна в шаговой доступности, это высокие образцы культуры», — сказал продюсер, режиссер, сценарист, президент некоммерческого партнерства «Хрустальная Турандот» Борис Беленький на заседании комиссии.

Он добавил, что на фестиваль будут приглашаться различные артисты, актеры, также это положительно скажется на расширении творческих и образовательных проектов на ТиНАО.

Кроме того, по его предложению, на базе Троицкой детской школы искусств несколько раз в месяц будут проводиться концерты в рамках фестиваля. Среди выступлений будут и детские программы.

Участники комиссии поддержали предложение Беленького.