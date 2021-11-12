Вечером 11 ноября на сайте ГУ МЧС России по столице появилось предупреждение о предстоящем ухудшении погоды и образовании гололеда.
Спасатели советовали автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими машинами, избегать обгонов и перестроений.
Пешеходам в МЧС порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
По данным СМИ, за ночь в Москве выпало около 3 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега, а к 9:00 в районе главной метеостанции города на ВДНХ высота снежного покрова достигла 2 сантиметров.
В столичном Дептрансе сообщают, что к 11:30 на дорогах города сформировались пробки в 6 баллов, много мелких аварий. К вечеру прогнозируют 9-балльные заторы.
Синоптики считают, что дождь, мокрый снег, местами гололедица сохранятся в столичном регионе минимум до 15:00 пятницы.
Евгений Тишковец полагает, что к вечеру в окрестностях Москвы может пройти ледяной дождь, который может частично затронуть и мегаполис.
Сформировавшийся в столице неустойчивый снежный покров вскоре растает, но оттепель будет недолгой, уверен ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».
В понедельник столицу ожидают понижение температуры до слабоотрицательных значений, порывистый ветер, снег и гололедица, считает Тишковец. Снежный покров восстановится.
На фото: первый сильный снегопад в Москве
На фото: первый сильный снегопад в Москве
На фото: первый сильный снегопад в Москве
На фото: первый сильный снегопад в Москве
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