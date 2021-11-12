РИАМО - 12 ноя. Столичных водителей попросили пересесть с личного авто на общественный транспорт из-за снегопада и ледяного дождя, которые ожидаются в пятницу, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Местами в мегаполисе продолжается снегопад. Вечером в пятницу ожидается ледяной дождь, возможна гололедица.

Водителям рекомендовали из-за непогоды уменьшить поездки на личных машинах. Это необходимо, чтобы городская снегоуборочная техника могла убрать дороги и улицы.

Непогода не повлияла на работу городского общественного транспорта. В утренний час пик пассажирский транспорт столицы работал без сбоев. Наземный транспорт, метро, МЦК и МЦД курсируют в соответствии с графиком. Кроме того метрополитен, МЦК и МЦД готовы к увеличению пассажиропотока.

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