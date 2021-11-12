РИАМО - 12 ноя. В Ленинском городском округе за счет средств муниципальной программы «Социальная защита населения» продолжается работа по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках реализации программы идет оснащение подъездов многоквартирных домов, где проживают такие граждане, пандусами, перилами, а еще подъемными платформами, если в этом есть необходимость.

В текущем году работы проведены уже по 14 адресам в Видном, Новодрожжине и поселке Володарского. До конца года откидными телескопическими пандусами будут оборудованы еще 4 подъезда.

Кроме того, при проведении благоустройства придомовых территорий, ремонте пешеходных переходов и тротуаров также выполняются работы по понижению бордюрного камня.

«Главное в этой работе - адресность, учет обращений людей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул глава округа Алексей Спасский.

Он уточнил, что за 2 последних года отработано более 100 таких заявок, в том числе поступивших на портал «Добродел», в администрацию муниципалитета и на встречах с жителями.

В планах на 2022 год - создание безбарьерной среды по 80 адресам.