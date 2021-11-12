РИАМО - 12 ноя. В Московской области дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В регионе было объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В нескольких городских округах 12 ноября прогнозируется выпадение до 3 см снега. Температура воздуха составит плюс 1 градус, на дорогах возможно образование гололедицы.

«Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тыс. единиц спецтехники. Также в работах задействуют 14,4 тыс. дворников.

«В первую очередь очищаем выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим, социально значимым объектам коммуникаций. Затем, внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Власти Подмосковья призвали водителей региона соблюдать особую осторожность за рулем в плохую погоду. Пешеходам рекомендуется избегать опасных дорожных участков, переходить дорогу только в зоне пешеходных переходов и носить одежду со светоотражающими элементами.

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