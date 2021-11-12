РИАМО - 12 ноя. С начала текущего года в Московской области были отремонтированы 21 подстанция и пост скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Программа по ремонту проводится в области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее в Московской области отремонтировали подстанции в Воскресенске, Реутове, Клину и в Чехове, а также бы проведен ремонт Дедовского, Реутовского и других постов скорой медицинской помощи.
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