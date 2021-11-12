РИАМО - 12 ноя. С начала текущего года в Московской области были отремонтированы 21 подстанция и пост скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Программа по ремонту проводится в области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«На плечи сотрудников скорой медицинской помощи ложится колоссальная нагрузка. Именно поэтому мы создаем для них комфортные условия для работы и отдыха. На данный момент мы уже отремонтировали 21 объект скорой медицинской помощи и до конца года завершим работы еще на 14», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее в Московской области отремонтировали подстанции в Воскресенске, Реутове, Клину и в Чехове, а также бы проведен ремонт Дедовского, Реутовского и других постов скорой медицинской помощи.

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