РИАМО - 12 ноя. Еще 6952 пациента вылечились в Москве от коронавируса, с начала пандемии болезнь смогли побороть 1 668 369 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в московские больницы были отправлены 1273 пациента с подтвержденным Covid-19. На ИВЛ находятся 740 человек.

С начала пандемии в городе зафиксировали 1 887 243 случая инфекции, скончались 32 495 Covid-пацинетов.

Защитить себя от инфекции можно с помощью прививки, которую делают бесплатно в московских поликлиниках или выездных пунктах.

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