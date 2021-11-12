РИАМО - 12 ноя. За минувшие сутки в Москве умерли 96 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 32 495 человек, сообщает московский оперштаб.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о том, что высокая смертность среди пациентов с коронавирусом в стране вызывает тревогу. Она также рассказывала, что в России уровень коллективного иммунитета составляет 48,4%.

Иммунный порог нужно будет теперь все время поддерживать за счет ревакцинации.

В столице с 1 октября всем, кто обратился к врачу с симптомами простуды, в обязательном порядке проводят экспресс-тестирование на антиген к Covid-19.