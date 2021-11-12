РИАМО (БАЛАШИХА)- 12 ноя. Пробка длиной около 4 км образовалась в пятницу утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 11:20 в пятницу движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.

Затор также образовался в сторону области от поворота на Школьную улицу до поворота на улицу Почтовая.

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от улицы Соловьева до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется в Балашихе и на улицах Центральной, Керамической, Школьной, Почтовой, Советской, Пушкинской, Чаплыгина.