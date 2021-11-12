РИАМО - 12 ноя. В машине такси у деревни Деулино в Сергиево-Посадском городском округе пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил из травматического пистолета в свою спутницу, девушку госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез пассажиров, мужчину 1974 г.р. и женщину 2001 г.р. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения», – уточнила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она добавила, что пострадавшую доставили в медучреждение, там ей оказали всю необходимую помощь. Результаты медосвидетельствования показали, что оба пассажира такси в момент инцидента были пьяны.

«При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. А также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области», – отметила Петрова.

По ее словам, по данному факту назначено проведение служебной проверки. По результатам данной проверки стрелявший сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также мужчину привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

«К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – заключила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ.

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