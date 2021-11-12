РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В настоящее время в парке Виктора Талалихина в Подольске завершают устройство большой смотровой площадки, а также расширяют территорию катка, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Первый этап реконструкции территории городского парка имени Виктора Талалихина осуществляется в Подольске в текущем году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Укрепили и очистили от сухостоя и аварийных деревьев склоны, включенные в границы работ этого года. Замостили площадь перед памятником. Проложили коммуникации для нового фонтана и нижней аллеи, ведущей к сцене Зеленого театра. Установили топиарные фигуры и конструкции.

В настоящее время завершается устройство большой смотровой площадки. Расширяется территория катка.

Поэтапная реконструкция парка рассчитана на трехлетний период.

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