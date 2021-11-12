РИАМО - 12 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2339 пациентов, всего болезнь в регионе победили 483 233 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2726 случаев инфицирования, скончался 51 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 553 186 случаев заболевания, умерли 9403 пациента.

В подмосковных медучреждениях наблюдаются и лечатся пациенты из Москвы и других российских регионов, а также из-за рубежа.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по номеру «122», а также тематический сайт.