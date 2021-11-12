РИАМО - 12 ноя. За последние сутки в России скончались 1 235 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 252 926 россиян, сообщает оперштаб.

Ранее в России несколько дней подряд был обновлен антирекорд по суточной смертности пациентов с коронавирусом.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что высокая смертность среди пациентов с коронавирусом в стране вызывает тревогу. По ее словам, увеличение числа выявленных случаев коронавируса в стране связано также с увеличением объемов тестирования.

Врачи напоминают о необходимости сделать прививку от коронавируса. Это позволит сохранить здоровье и спасти жизнь.

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