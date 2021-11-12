РИАМО - 12 ноя. В Московской области за минувшие сутки подтвердилось 2726 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявили 553 186 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Жителям Московской области рекомендовали при любых симптомах ОРВИ или иных простудных заболеваний оставаться дома и вызвать доктора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны не планируют вводить дополнительные ограничения из-за Covid-19 на федеральном уровне. Также он добавил, что ранее введенные меры будут отменены только после окончания пандемии.

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