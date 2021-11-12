РИАМО - 12 ноя. За минувшие сутки в России подтвердили 40 123 новых случая заболевания Covid-19, с начала пандемии в стране выявили 8 992 595 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается напряженной. Сейчас на федеральном уровне обсуждается намерение внести 2 законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения ресторанов, магазинов, а также для поездок в транспорте.

Также в России продлили запрет на проведение массовых мероприятий в школах, он будет действовать до 2024 года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о том, что уровень коллективного иммунитета в стране вырос до 48,4%.

Самым действенным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация.

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