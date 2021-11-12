РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже личного имущества на складе коммерческого предприятия, где он проходил стажировку, сообщает УМВД России по Подольску.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 21-летнего жителя Москвы. Он рассказал о том, что неизвестный похитил его личные вещи на складе коммерческого предприятия на улице Коммунальная в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего жителя Москвы, который является стажером на данном предприятии. Похищенное имущество изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ (Кража).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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