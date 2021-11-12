РИАМО - 12 ноя. За прошедшие сутки в Москве подтвердилось 5183 новых случая коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев заболевания с начала пандемии выросло до 1 887 243, сообщает городской оперштаб.

В столице проводится масштабное вакцинирование от инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках или выездных центрах. Это бесплатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после Covid-каникул ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в мегаполисе улучшается, процесс распространения заболевания замедлился.

С начала пандемии в столице москвичам, проходящим лечение от Covid-19 на дому, бесплатно выдали свыше 5 млн упаковок лекарств.

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