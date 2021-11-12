РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. В подмосковной Балашихе задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте около 1 кг наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств.
Ночью у одного из домов на улице Орджоникидзе злоумышленник, заметив полицейских, ускорил шаг и попытался скрыться, но был остановлен.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В рамках расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый в течение 2 месяцев занимался сбытом запрещенных веществ на территории Московского региона.
Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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