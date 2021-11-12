РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Главгосстройнадзор начал проверки соблюдения требований чистоты и пожарной безопасности на стройплощадках в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора в осенне-зимний период в рамках проведения проверок оценит, как на строительных площадках соблюдают чистоту и отвечают за пожарную безопасность. Подобные проверки на этой неделе проходят в Красногорске. В ходе проверки инспекторы кроме основных требований проверяют, как на строительных площадках организованы пункты чистки колес для грузовых автомобилей, а также соблюдение пожарной безопасности, в том числе отсутствие запрещенных обогревательных приборов в местах пребывания рабочих.

«Мы не можем допустить, чтобы грязь со строительной площадки оказывалась на тротуарах и улицах города, а также, чтобы на объектах использовались запрещенные обогревательные приборы, которые могут привести к возгоранию. Поэтому в осенне-зимний период наши инспекторы уделяют этому особое внимание», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.